Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan yaşlı adam bağ evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan yaşlı adam bağ evinde ölü bulundu

1 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı (71), bağ evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam bağ evinde ölü bulundu, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı (71), bağ evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Azatlı yolundaki Hilmi Özkarakaş'a ait bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Hilmi Özkarakaş'ı ziyarete gelen yakınları yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bağ evine gelen ekipler, yaptığı kontrolde 3 çocuk babası Hilmi Özkarakaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Azatlı, Bursa, Güncel
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