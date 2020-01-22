Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Gömeniç Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yalaza'nın tek katlı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevrede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan incelemede 96 yaşındaki Yalaza'nın cesedine ulaşıldı.

Cenaze, incelemenin ardından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.