Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

04.05.2022 09:33
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi İhya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Nurettin Erdoğan'dan (91) haber alamayan yakınları ikametine geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Nurettin Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Yenişehir, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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