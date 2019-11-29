Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

7 saat önce

Malatya'da yalnız yaşayan ve uzun süredir haber alınamayan yalı adam evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Malatya'da yalnız yaşayan ve uzun süredir haber alınamayan yalı adam evinde ölü bulundu.


Olay, Yeşilyurt ilçesine Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Divan Efendi Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan İlyas Şekeroğlu'ndan (73) uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlyas Şekeroğlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:54:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]