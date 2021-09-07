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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

07.09.2021 17:43
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Susuz Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan N.A.'dan (80) haber alamayan yakınları ikametine geldi. Yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Susuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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