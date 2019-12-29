Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

6 saat önce

Isparta'da tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 77 yaşındaki adam ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu, System.String[]

Isparta'da tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 77 yaşındaki adam ölü olarak bulundu.


Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta'da meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezindeki Gülcü Mahallesi 3547. Sokak'taki tek katlı müstakil binada yalnız yaşayan Necmettin Bahşi'ye (77) ulaşamayan yakınları kapıyı çaldıklarında geri dönüş alamayınca içeri girdi. Bahşi'nin odasında hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bahşi'nin öldüğü belirlendi.


Yaşlı adamın yakınlarıyla mülakat yapan Polis, Bahşi'nin en son dün bir yakınıyla görüştüğünü ancak bugün eve yemek bırakmaya gelen kişinin kendisini hareketsiz vaziyette bulunduğunu tespit etti.


Yapılan ilk incelemelere göre yaşlı adamın normal yolla öldüğü tahmin ediliyor. - ISPARTA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:43 Kaynak: İHA
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