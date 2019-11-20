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Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı

6 saat önce

Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı -Yaşlı adamın evi kundaklandı iddiasıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı, yaşlı adam evinin kundaklandığını iddia etti.

Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı

-Yaşlı adamın evi kundaklandı iddiası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı, yaşlı adam evinin kundaklandığını iddia etti.

Yangın akşam saatlerinde ilçenin Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre tek başına yaşayan 63 yaşında ki Ahmet Beşmiş'e ait 2 katlı evin, üst katı henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olay yerine itfaiye ekipleri ile polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan ev sahibi Ahmet Beşmiş, evinin kundaklandığını iddia etti. Beşmiş, "Pencereden içeri girmişler ve evi yakıp çıkmışlar, seyyar satıcılık yaparak sattığım elbiselerim, kazaklarım vardı" diyerek, tepki gösterdi.

İtfaiye ekipleri yarım saat içinde yangını söndürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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