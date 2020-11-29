Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

29.11.2020 19:11
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Zeynep Bayram (86), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Zeynep Bayram (86), hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sat 17.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Yayla Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Zeynep Bayram'ın yalnız yaşadığı evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Zeynep Bayram'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

Zeynep Bayram, Alaşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika


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