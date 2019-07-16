Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

4 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Kadriye Dülger evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Kadriye Dülger evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli köyünde yalnız yaşayan Dülger'den haber alamayan komşuları evini kontrol ettiğinde Dülger'i yerde hareketsiz buldu.
Bunun üzerine jandarma ile sağlık ekiplerine haber verildi.
Yapılan inceleme sonucu Dülger'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Dülger'in cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dereli, Amasya, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]