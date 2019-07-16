Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
4 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Kadriye Dülger evinde ölü bulundu.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:06 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Kadriye Dülger evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli
köyünde yalnız yaşayan Dülger'den haber alamayan komşuları evini kontrol ettiğinde Dülger'i yerde hareketsiz buldu.
Bunun üzerine jandarma ile sağlık ekiplerine haber verildi.
Yapılan inceleme sonucu Dülger'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Dülger'in cenazesi Taşova Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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