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Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

08.02.2022 12:16
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesindeki müstakil bir evde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mahalle sakinleri, yalnız yaşayan 96 yaşındaki Melek Çokdurduran'ın evinin pencerelerinden duman çıktığını fark edince içeri girdi. Komşuları, yaşlı kadının vücudunun bir kısmının yandığını görünce durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, yaşlı kadının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangında yandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Çokdurduran'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayın görgü tanığı Mehmet Güngör, "Ben içeri girdim ve dumandan bir yeri göremedim. İçeri girdiğimde yaşlı kadının yarısı yanmıştı zaten. Isıtıcı yanındaki bir bezi yakmış, bez yanınca kendisi de yanmış. Tek yaşıyordu, yürüyemiyordu ve yaşlıydı" dedi.

Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş, Dumlupınar, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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