Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu - Son Dakika

Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu

25.12.2020 16:17
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu, System.String[]

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala, bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Buğra BENLİOĞLU/ - Yılbaşı çekilişine 6 gün kala, bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan giderek artıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi. Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.

"ADANA'DAN GELİYORUM, 3 YILDIR BU VAKİTTE BURADAYIM"

Adana'dan İstanbul'a Milli Piyango bileti almak için geldiğini söyleyen Abidin Şenol kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyledi. Şenol, "Adana Çukurova'dan geliyorum. Bilet almaya geldim. 3 senedir bu vakitte buradayım. Kendimi kurtaracak kadar çıkıyor. En azından param boşa gitmiyor. Umutlar yüksek geliyorum 3 yıldır. 3 günlük de olsa hayal iyidir. Çıkarsa harcayacağım yiyeceğim parayı. Akrabalar çok onlara dağıtacağım" diye konuştu.

"BANA ÇIKARSA KENDİMİ 200 YIL SONRASI İÇİN DONDURACAĞIM"1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Hakan'ın, büyük ikramiye için çok ilginç bir hayali var. Hakan, 100 milyon lira kendisine çıkarsa, yurtdışında kendisini dondurmak istediğini söyledi. Hakan, "Umudum, büyük ikramiye bana çıkarsa Avrupa'da oluyor bu iş, Türkiye'de yok henüz yasak. Kendimi donduracağım, sevdiğim insanları da donduracağım, öyle şirketler var. Büyük miktarda para veriyorlar. 200 yıl sonra dünyaya geleceğim. 200 yıl sonraki dünyanın halini görmek için" dedi.


Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu

Milli Piyango, Eminönü, Yılbaşı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş "Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede 4 Çinli, İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdı! Güvenlik kameraları o anda kayıttaydı 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı         
15:49
Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni         
15:35
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun         
15:10
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı         
14:57
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı         
14:47
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı         
13:19
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek         
13:09
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 16:34:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalnızca 6 gün kaldı; Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei