Yalnızçam'da Kayak İçin Yapılabilecek Her Şey Var"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Tesisi'nin tanıtımına katkı sunacaklarını belirterek, "Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var." dedi.

GÜNAY NUH - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Tesisi'nin tanıtımına katkı sunacaklarını belirterek, "Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var." dedi.



Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayak Milli Takımı'nın bu ay Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kamp yaptığını, aynı kayak merkezinde gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışlarının da gayet başarılı ve çok güzel ortamda geçtiğini söyledi.



Kentteki etkinliklerde gerek sporcu gerekse de antrenörlerin çok memnun kaldığını ifade eden Oto, şunları kaydetti:



"Daha önce burada bir kamp yaptık. Şimdi ise yarış organizasyonunu yaptık. Öncelikle şunu ifade edeyim, bu kayak merkezini, Ardahan'ı çok beğendik. Çok güzel tesisler yapılmış burada, güzel bir ortam var. Bizler de çok ilgi, alaka, misafirperverlik gördük. Bu nedenle başta Sayın Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere tüm personeline teşekkür ediyoruz. Çok ilgi ve alaka gösterdiler."



Yalnızçam'ın ilk kez önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını ve bu sınavdan gayet başarılı geçtiğini vurgulayan Oto, bunun devamının geleceğini ifade etti.



Oto, Ardahan'ın kayak alanında çok önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Ardahan'a daha çok önem vermemiz lazım. Yalnızçam'ı gördükten sonra buranın daha iyi tanıtılması kanaatine vardık. İnşallah önümüzdeki aylarda burada hem yarışlar yapacağız hem de çok önemli kamplar yapmayı düşünüyoruz. Altyapı olarak burası son derece iyi. Bu altyapı ile burada çok da iyi sporcu yetişeceğine inanıyorum. Bu kadar yatırımdan sonra sporcu yetişmemesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.



"Yalnızçam'da uluslararası yarışmalar yapmayı amaçlıyoruz"



Yalnızçam'ın tanıtımı için Türkiye Kayak Federasyonunun gerekeni yapacağını dile getiren Oto, amaçlarının bu merkezde uluslararası yarışmalar yaptırmak olduğunu ifade etti.



Ali Oto, Yalnızçam'da snowboard, alp disiplini ve kayaklı koşu branşlarında rahatlıkla organizasyonlar yapılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Biz spor turizmine katkı sağlıyoruz. Sporcular Bulgaristan'a gidiyorlar, aslında burası tercih edilebilir. Hava alanı çok yakın, burada konaklama, pistler, tesis var. Yalnızçam tanıtılması halinde iç turizme de katkı sağlar. Antrenörlerimizin fikriyle burada Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışlarının yapılmasına karar kılındı. İyi ki gelmişiz, iyi ki bu yarışmalar burada yapılmış. Yalnızçam'da kayak için yapılabilecek her şey var."

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