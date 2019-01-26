Yalnızçam'da Kayak Keyfi

Hafta sonu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, Ardahan
'daki sarıçamlarla kaplı Yalnızçam Kayak Merkezi
'nde kayak yaptı.
Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz
ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan ve yapılan yatırımlarla Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, hafta sonu ve yarıyıl tatili sebebiyle yoğunluk yaşandı.
Sömestir ile hafta sonunu değerlendirmek için Yalnızçam'a gelen kayakseverler, aileler ve çocukları özellikle zirvelerde kayak yapmanın tadını çıkardı.
Gece kayağı imkanı da bulunan Yalnızçam, kayak tutkunlarına eşsiz manzaralar eşliğinde alternatif pistlerde kayak yapma olanağı sunuyor.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bölgeye kayak yapmaya geldiğini, kar kalınlığının arzulanan seviyeye çıkması sonrası Yalnızçam'da önemli yoğunluk yaşandığını söyledi.
Soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen kayak merkezine talebin çok olduğunu dile getiren Demirci, "Kayak için Yalnızçam önemli bir potansiyel. Kayakseverleri bu eşsiz manzara da kayak yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kayak tutkunlarını Yalnızçam'a davet eden Demirci, "Buradaki pist Türkiye'nin sayılı pistlerinden biri, bunu gururla söyleyebiliriz. Profesyoneller ve acemiler için pistlerimiz mevcut. Buradaki kar kalitesi zaten bilinen bir şey. Sarıçam
ağaçları arasında kayak yapıyoruz. Bu manzarayı yaşamak isteyen kayakseverleri Ardahan'a bekliyoruz." diye konuştu.
Kayakçılardan Hakan Fırıncı ise Yalnızçam'ın kayakseverler için önemli mekan olduğunu söyledi.