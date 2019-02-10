Yalnızçam'da Yamaç Paraşütü Keyfi

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen macera tutkunları, sarıçam ormanlarıyla kaplı Yalnızçam Kayak Merkezi'nin manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen macera tutkunları, sarıçam ormanlarıyla kaplı Yalnızçam Kayak Merkezi'nin manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.



Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan merkezde, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor.



Geçen yıl yapılan yatırımlar sayesinde her geçen gün daha fazla ilgi çeken merkez, başta Karadeniz illeri olmak üzere birçok şehirden kayakseveri ve macera tutkununu ağırlıyor.



Özellikle hafta sonunu değerlendirmek için Yalnızçam'a gelenler, sarıçam ormanları arasında kayak ve yamaç paraşütü yaparak keyifli vakit geçiriyor.



Paraşütçü Ali Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalnızçam'ın kendileri için son derece önemli bir mekan olduğunu söyledi.



Yalnızçam'da hem kayak hem de paraşüt keyfini bir arada yaşama imkanı bulduklarını belirten Erdoğan, "Bugün burada özellikle paraşütle keyif yaptık. Mutluyuz Ardahan'da olmaktan. Birkaç kez iniş yaptık. Hava ve ortam çok güzel. Yazın bu keyfi yaşamıştık ama kışın da farklı oldu." dedi.



Yamaç paraşütü yapan Kurtuluş Egemen Yılmaz ise Yalnızçam'da ilk kez kar manzarası izleyerek uçmanın keyfini yaşadığını anlatarak, "Doyumsuz bir manzara var. Yaşamak lazım. Yaşamak için de gelip uçmak lazım. Hem kayak hem paraşüt, hepsi bir arada." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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