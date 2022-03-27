Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

27.03.2022 15:40

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve sarıçamlar arasındaki pistleri ile öne çıkan merkeze gelen yerli ve yabancı misafirler, güneşli havada kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu Yalnızçam'da kayak yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Güneşli havanın merkeze ayrı güzellik kattığını dile getiren Baydar, "Mart ayının son haftasında olmamıza rağmen ciddi bir yoğunluk oluştu. Bu güzel günü fırsat bilen herkes adeta buraya akın etti. Yalnızçam'ı bölgemizin turizmi için önemsiyoruz." dedi.

Ardahan Belediyesinin katkılarıyla bazı profesyonel kayakçılar da merkezde gösteri yaptı.

Merkeze gelenler, kayak yapmanın yanında müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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