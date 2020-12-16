Yalnızlık beynin hayal gücüyle ilgili kısmını geliştiriyor - Son Dakika

Yalnızlık beynin hayal gücüyle ilgili kısmını geliştiriyor

16.12.2020 15:37
Yalnızlık beynin hayal gücüyle ilgili kısmını geliştiriyor, System.String[]

Yalnız olmanın, beynin hayal gücüyle ilgili kısımlarının gelişimine katkıda bulunduğu tespit edildi.

Yalnız olmanın, beynin hayal gücüyle ilgili kısımlarının gelişimine katkıda bulunduğu tespit edildi.

CNN'deki habere göre, "Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmada McGill Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı yaşları 40 ila 69 olan 40 bin kişinin beyin MR taramalarını ve genetik yapılarını inceledi.

Araştırmacılar daha sonra bu kişilerin yalnız olup olmadıklarıyla ilgili soruları cevaplamasını istedi.

Araştırmacılar, beyindeki hafıza ve sosyal bilişle ilgili "varsayılan ağın" yalnızlık sonucu değişikliğe uğradığını saptadı.

Çalışmada, yalnız kişilerin beyinlerinin eski günleri hatırlamak, diğerlerini düşünmek, hayal kurmak, geleceği planlamakla bağlantılı olan bölgelerindeki aktivitelerde artış saptandığı belirtildi.

Yalnız kişilerin sosyal izolasyonun üstesinde gelebilmek için hayal gücü, anılar ve gelecekle ilgili konulara yoğunlaştığı ifade edildi.

Araştırmanın yazarlarından Danilo Bzdok, yalnız bireylerin boşluğu doldurmak için daha sık hayali sosyal etkileşime girme veya geçmişten gelen sosyal olayları yeniden canlandırma ve düşünmeye yoğunlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Genetik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalnızlık beynin hayal gücüyle ilgili kısmını geliştiriyor - Son Dakika


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