Yalnızlık böyle bir şey işte: Hem ağlarım, hem bulaşık yıkarım - Son Dakika

Yalnızlık böyle bir şey işte: Hem ağlarım, hem bulaşık yıkarım

11.05.2021 11:34
Yalnızlık böyle bir şey işte: Hem ağlarım, hem bulaşık yıkarım, System.String[]

YALNIZLIĞI ANLATTISosyal medyayı en çok kullanan ünlülerden biri olan model, son paylaşımıyla konuşuldu.

YALNIZLIĞI ANLATTI

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlülerden biri olan model, son paylaşımıyla konuşuldu. Yıllar sonra ilk kez özel bir günde evinde tek başına kalan model, bir yandan yalnızlığın nimetlerinden faydalanırken bir yandan da gözyaşı döktü. Bu paylaşımına ise takipçilerinden mesaj yağdı. Son iki yıldır oldukça inişli- çıkışlı bir süreç yaşayan ünlü model ve yazar Paulina Porizkova, Instagram'da paylaştığı son videoyla konuşuldu. Paylaşımında bir yandan yalnızlığın nimetlerini anlatan Porizkova bir yandan da zorluklarından söz etti.

ÖNCE DANS SONRA DUYGUSAL ANLAR

Porizkova, kendi çekip paylaştığı videonun ilk dakikalarında bahçesinde hareketli bir müzik eşliğinde dans ediyor. İkinci bölümde ise mutfağında bu kez klasik müzik dinliyor ve bir yandan da duygulanıp gözyaşı döküyor. Çek model Paulina Porizkova bu paylaşımında "37 yıl boyunca hiç yalnız kalmadığını ifade etti. Bir yatakta dört kişinin yattığı bir ailede büyüdüğünü belirten Porizkova, İsveç'e taşındıklarında da yanında hep erkek kardeşinin olduğunu anlattı.

TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Modelliğe ilk başladığı yıllarda Paris'te yaşarken de genellikle kalabalık evlerde kaldığını, hatta kendi evinde de kanepelerde bile arkadaşlarının uyuduğunu anlattı Porizkova. "Bu ilk kez gerçekten yalnız kaldığım an. Bazen yalnızlık güçlendiricidir. Evet, ben kimseye ihtiyacı olmayan güçlü bir kadınım. Kendi seçiklerimi yapmakta özgürüm. Ama sonraki günlerde yalnızım. Yalnız kalan birisi de gözünde gözlükleri varken bir yandan da ağlamak konusunda iyi olabilir" diye yazdı. Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Birçok takipçisi kendi yalnız yaşama deneyimlerini anlattı. Bazıları da hastayken bile hayatı tek başına sırtladığını belirtti. Ağlamanın ise aslında güçsüzlük olmadığını belirten birçok takipçisi de oldu Porizkova'nın.

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ayrıldıkları halde birlikte yaşadığı eşinin ölümünden sonra hayatını ve yaşadığı yeri değiştiren Paulina Porizkova, son olarak Oscar töreninde ünlü yapımcı Aaron Sorkin ile birlikte görüntülenmişti. Bu yalnızlık paylaşımı ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

ZOR ZAMANLAR YAŞADI

Instagram hesabından sık sık filtresiz pozlarını ya da özel hayatından görüntüleri paylaşan Porizkova, son üç yıldır zor zamanlar geçirdi. Bir ara ekonomik zorluklar yaşadığını da saklamayan Porizkova, evini de değiştirdi. Araları kötü olmasına rağmen hastalığı sırasında baktığı eski eşi Rick Ocasek'in ölümünden sonra yaşadıklarını da açık yüreklilikle takipçileriyle paylaştı.

KOCASININ ÖLÜMÜNDEN SONRASIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

1980 ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran Paulina Porizkova, geçtiğimiz aylarda hayatının en zorlu dönemlerinden biriyle ilgili olarak ilk kez konuştu. 55 yaşındaki Porizkova, ayrılık kararı vermelerine rağmen resmi olarak boşanmadığı kocası Ric Ocasek'in ölümünden sonra, mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğini ve beş parasız kaldığını anlattı. Porizkova, yiyecek almaları için arkadaşlarından yardım istemek zorunda kaldığını anlattı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMADILAR VE KOCASI MİRASINDAN ÇIKARMIŞ

USB Global Wealth Management'ın başkanı Paula Polita ile bir söyleşi yapan Paulina Porizkova, 1989'da Ocasek ile dünyaevine girerken evlilik sözleşmesi yapmadığı için ilk kez o dönemde pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Porizkova ile yollarını ayırma kararı alan ama aynı evde yaşamayı ve kağıt üzerinde evli kalmayı sürdüren Ric Ocasek, 2019 yılının eylül ayında hayata veda etti. Onun ölümünden sonra da Porizkova, kocasının vasiyetinden çıkarıldığını öğrendi. Bu olayın ardından da kendisi için finansal açıdan zorlu bir süreç başladığını anlattı Paulina Porizkova. "O dönemde iki tane ev kredim vardı ancak ödemem mümkün değildi" diye konuştu. Evleri satışa çıkardığını anlatan ünlü model "Ama satılıncaya kadar, yaşamımı sürdürecek param yoktu" diye devam etti. Ünlü model, o sırada yiyecek alacak maddi imkanı bile olmadığını, bu konuda arkadaşlarının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

'ONUN İŞİ GERÇEKTİ, BENİMKİ HOBİ'

Çek asıllı model Paulina Porizkova ile The Cars grubunun solisti Ric Ocasek, 1984 yılında tanıştılar. O sırada Porizkova 19 yaşındaydı. Beş yıl sonra da çift evlendi. O dönemde de Paulina Porizkova 24, Ric Ocasek ise 45 yaşındaydı. Porizkova'nın anlattığına göre o dönemde evlilik sözleşmesi gündeme gelmiş ama Osacek bunu "kötüye alamet" olarak nitelendirmişti. Porizkova bu konudaki konuşmalarını yaptığı anları "Onun sözünün, Tanrı sözü gibi olduğuna dair bir inancım vardı o dönemde" diye anlattı. Paulina Porizkova; mesleğinin en parlak dönemlerinde yılda 6 milyon dolar kazandı ama evi geçindirme rolünün onda olmadığını da belirtti. Ric Ocasek ile aralarındaki para ilişkisini de "Benim param gerçek para değildi, bir tür hobi parasıydı. Gerçek para ise onun kazandığıydı" sözleriyle tanımladı Porizkova.

KİRAYA ÇIKTI

Ünlü model, geçtiğimiz eylül ayında 30 yıldan fazla zamandır yaşadıkları evi 10 milyon dolara sattı. New York'ta bir dairesi olan Porizkova, Manhattan'da daha küçük bir eve kiraya çıktı. Paulina Porizkova bu yaşadıklarını da şu sözlerle değerlendirdi: "Bana olanlar önlenebilir şeylerdi. ve bunlar kötü kadere bağlı değil, tamamen benim aptallığımdı" dedi ve bunlar için kendisinden başka kimseyi suçlamadığını da sözlerine ekledi. Paulina Porizkova ile Ric Ocasek'in evliliklerinden 27 yaşında Jonathan ve 22 yaşında Oliver adında iki tane erkek çocukları bulunuyor.

ÇEK MODELİN HAYATI DA FİLM GİBİ

1965 yılında o dönemdeki adı Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaşındayken anne ve babası, ülkeden kaçıp İsveç'e gitti. Paulina Porizkova'yı ise büyükannesine bıraktılar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nın anne ve babasının onu almasına izin vermedi. Bu durum, o dönemin İsveç basınında uzun süre manşetlerde kaldı.

ANNESİ EV HAPSİNE ALINDI

Daha sonra annesi Anna çocuklarını almak için ülkeye döndü. O sırada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alındı. Uluslararası baskı sonucu ailenin ülkeden çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi İsveç'e gitti. Fakat orada da babası onları terk etti.

ARKADAŞI FOTOĞRAFINI AJANSA GÖNDERDİ

Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaşı onun ve birkaç arkadaşının fotoğraflarını çekip Paris'te bir modellik ajansına gönderdi. Bu sayede Porizkova'nın da hayatı değişti. 1980'lerin ilk yarısında Porizkova kısa sürede kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çıkıp bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti.

İKİ KİTAP YAZDI

Uzun yıllar mesleğini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalışmalarının yanı sıra 1992 yılında bir çocuk kitabı yazdı. 2007 yılında da A Model Summer adlı romanı yayınlandı.

ESKİ EŞİ ÜÇ YIL ÖNCE ÖLDÜ

1984'te The Cars grubunun Drive adlı video klibinde rol alan Paulina Porizkova, grubun solisti Ric Ocasek ile aşk yaşamaya başladı. Çift, iki yıl sonra evlendi. İki çocukları dünyaya gelen Porizkova ve Ocasek, 2019 yılında ayrıldıklarını açıkladılar. Fakat eski eşinin geçirdiği ameliyatın ardından Porizkova onun bakımını üstlendi. Ocasek, bir gece uykusunda öldü, onun cansız bedenini bulan ise Paulina Porizkova oldu. Çiftin iki tane oğlu oldu.

FİLTRESİZ POZLAR

2016 yılında Instagram'a katıldı. Sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor eski modelin. Sık sık yüzünün makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaşan Porizkova, bu anlamda da bedensel pozitivizmin temsilcilerinden biri sayılıyor.

Yalnızlık böyle bir şey işte: Hem ağlarım, hem bulaşık yıkarım

Ric Ocasek, Instagram, Paris, İsveç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yalnızlık böyle bir şey işte: Hem ağlarım, hem bulaşık yıkarım - Son Dakika Magazin


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