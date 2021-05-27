Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun - Son Dakika

Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun

27.05.2021 15:00

Uzun zamandır hayatında birinin olmadığı bilinen şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak yalnızlığına isyan etti. Evli arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan İrem Derici, arkadaşlarına da sitem ederken, "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" dedi.

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir evde olan İrem Derici, 17 günlük tam kapanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla tatile gitti. Şimdilerde Bodrum'da olan Derici, arkadaşlarının evli olduğunu belirterek yalnızlığına isyan etti.

"ARTIK SEVİLMEK İSTİYORUM"

Instagram hesabından siyah mini elbise bir pozunu paylaşan şarkıcı "Bu kız neden yalnız ya. Beton gibi kadın yalnız ölecek" notunu yazdı. Bununla da yetinmeyen Derici, peş peşe video paylaşarak şunları söyledi: "Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. Hiçbiriniz de şu konuyla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Yazıklar olsun size be. İsyan ediyorum artık ya; sevilmek istiyorum kardeşim. Biri kol kanat gersin istiyorum. İki tane evli çiftle kalıyorum bir el verin bana. Misafiriniz bile yok. Süslendim kendi kendime."

Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum

Daha sonra makyajlı ve mini elbiseli pozlarını paylaşan İrem Derici, "Gel ulan kanlı ay gel" notunu ekledi.

Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum
Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum
Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun

İrem Derici, Koronavirüs, Bodrum, İsyan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun - Son Dakika Magazin


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