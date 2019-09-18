Son Dakika Haberleri: Yalova 1 milyon turist ağırladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yalova 1 milyon turist ağırladı

1 saat önce

Yalova Kültür Turizm Müdürlüğü ilde ağırlanan kayıtlı turist sayısını açıkladı.

Yalova 1 milyon turist ağırladı, System.String[]

Yalova Kültür Turizm Müdürlüğü ilde ağırlanan kayıtlı turist sayısını açıkladı.


Yaz ayını oldukça yoğun geçiren Yalova'da yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte ilde konuk edilen turistin sayıları da netleşti. Bu yıl ilk kez Turizm Bakanlığı'na kayıtlı konaklama tesisleri müşteri sayılarını kayıt altına aldı. Bu rakamlar ise bakanlık tarafından an be an takip edilebildi. Buna göre Yalova'da yabancı toplam geceleme sayısı 80 bin 774, yerli geceleme sayısı ise 254 bin 619 olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre Yalova yaz sezonunda 335 bin 393 kişiyi ağırladı. Ancak Yalova'ya gelen turist sayısı ise kayıt altına alınanların çok üzerinde gerçekleşti. Zira Yalova'da bakanlığa kayıtlı olmayan otel, motel ve pansiyonlar ile ilin değişik noktalarında çadır kuranlar bu rakamlarda yer almadı. Bunlar da göz önünde bulundurulduğunda ildeki turist sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Oldukça hareketli bir yaz sezonu geçirildiğini belirten Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Bu yıl Yalova yazı bir hayli hareketli geçirdi. Çınarcık, Termal ve Armutlu ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde çok sayıda turisti ağırladık. Bu yıl kayıt altına alınamayan turistleri de resmi rakamlara eklediğimizde bu rakam 1 milyonun üzerine çıktı. Bu da ilimizde turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların meyve vermeye başladığını gösteriyor" dedi. - YALOVA

turist, Yalova, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova 1 milyon turist ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]