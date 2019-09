Yalova 1 milyon turist ağırladı

Yalova Kültür Turizm Müdürlüğü ilde ağırlanan kayıtlı turist sayısını açıkladı.



Yaz ayını oldukça yoğun geçiren Yalova'da yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte ilde konuk edilen turistin sayıları da netleşti. Bu yıl ilk kez Turizm Bakanlığı'na kayıtlı konaklama tesisleri müşteri sayılarını kayıt altına aldı. Bu rakamlar ise bakanlık tarafından an be an takip edilebildi. Buna göre Yalova'da yabancı toplam geceleme sayısı 80 bin 774, yerli geceleme sayısı ise 254 bin 619 olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre Yalova yaz sezonunda 335 bin 393 kişiyi ağırladı. Ancak Yalova'ya gelen turist sayısı ise kayıt altına alınanların çok üzerinde gerçekleşti. Zira Yalova'da bakanlığa kayıtlı olmayan otel, motel ve pansiyonlar ile ilin değişik noktalarında çadır kuranlar bu rakamlarda yer almadı. Bunlar da göz önünde bulundurulduğunda ildeki turist sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Oldukça hareketli bir yaz sezonu geçirildiğini belirten Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Bu yıl Yalova yazı bir hayli hareketli geçirdi. Çınarcık, Termal ve Armutlu ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde çok sayıda turisti ağırladık. Bu yıl kayıt altına alınamayan turistleri de resmi rakamlara eklediğimizde bu rakam 1 milyonun üzerine çıktı. Bu da ilimizde turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların meyve vermeye başladığını gösteriyor" dedi. - YALOVA