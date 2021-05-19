YALOVA 19.19'DA TEK YÜREK OLDU - Son Dakika

YALOVA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saatler 19.19'ı gösterdiğinde vatandaşlarca tek bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu 1 Numaralı Amatör Saha'da tamamlandı. Bisiklet turuna katılan gençleri, Yalova Valisi Muammer Erol, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Yalova'da da önce saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Etkinlik aynı zamanda drone ile havadan görüntülendi.