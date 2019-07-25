Son Dakika Haberleri: Yalova 2. kitap günleri başladı
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Yalova 2. kitap günleri başladı

1 saat önce

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen "Yalova 2. Kitap Günleri"nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

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Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen "Yalova 2. Kitap Günleri"nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yazarlar Emre Kongar ve Yunus Arıkan'ın da katılımıyla yapıldı.
Açılışta konuşan Başkan Salman, Yalova Kitap Günleri'nin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Bütün Yalova'ya kitap günlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devamını getireceğimizin müjdesini vermekten de büyük keyif alıyorum." ifadesini kullandı.
Daha sonra açılışı kurdelesi kesildi. Salman ve beraberindekiler stantları gezdi.
24 Ağustos'a kadar açık kalacak stantlarda 36 yayınevi yer alıyor. 5 bin adet kitabın bulunduğu stantlar, 14.00 ile 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Bir ay devam edecek olan kitap günlerinde bazı yazarlar da düzenlenecek imza günlerinde okurlarla buluşacak.
Cumhuriyet Meydanı, Yalova Belediyesi, Yalova, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:59 Kaynak: AA
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