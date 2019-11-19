Son Dakika Haberleri: Yalova 27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor
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Yalova 27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

6 saat önce

27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyorYalova'da 27 yıldır doğal sabun üretimi yapan Ethem Erten, ürettiği sabunları Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyaya gönderiyor.

27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

Yalova'da 27 yıldır doğal sabun üretimi yapan Ethem Erten, ürettiği sabunları Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyaya gönderiyor. Bugüne kadar 9 bin 500 çeşit sabun ürettiğini söyleyen Erten, Vatandaşlar en çok sarımsaklı, soğanlı, kaymaklı, eşek sütlü ve ballı sabunlara rağbet gösteriyor dedi.

Yalova'da 27 yıldır sabun üretimi yapan Ethem Erten, kimyasal kullanmadan ürettiği sabunlarla taleplere yetişemiyor. Ürettiği doğal sabunları, yurt içi ve yurt dışına gönderen Erten, bugüne kadar 9 bin 500 çeşit sabun ürettiğini söyledi. Ürettiği sabunların beğenildiğini belirten Erten, Sabunlarda kimyasal kullanmıyoruz. Vatandaşlar da zaten doğal sabunları tercih ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına üretim yaparken, Dubai, Çin, ABD gibi ülkelere de sabun yolluyoruz. Doğum günü pastası, otomobil şeklinde çocuklar için sabun üretiyoruz. Vatandaşlar en çok sarımsaklı, soğanlı, kaymaklı, eşek sütlü ve ballı sabunlara rağbet gösteriyor diye konuştu.

Yalova 27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

Türkiye, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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