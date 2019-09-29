Son Dakika Haberleri: Yalova 3.6 ile sallandı
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Yalova 3.6 ile sallandı

1 saat önce

Yalova merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 2.9 ve 3.6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı.

Yalova 3.6 ile sallandı, System.String[]

Yalova merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 2.9 ve 3.6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Sarsıntı ilde herhangi bir can ve mal kaybına yol açmazken, panik de yaşanmadı.


Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova'nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi. Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı. - YALOVA

Marmara Denizi, Yalova, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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