Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi

11.10.2022 12:57
Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Yalova haberi: Yalova Emniyeti tarafından bir araçta yapılan aramada, bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Yalova Emniyeti tarafından bir araçta yapılan aramada, bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar çerçevesinde, Osman Gazi Köprüsü gişelerinde şüphe üzerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada; 180 şişe rakı, 300 şişe cin, 480 şişe votka, 120 şişe viski ve 180 şişe rom olmak üzere toplam bin 380 kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.U. (49), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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