Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Yalova Emniyeti tarafından bir araçta yapılan aramada, bin 380 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar çerçevesinde, Osman Gazi Köprüsü gişelerinde şüphe üzerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada; 180 şişe rakı, 300 şişe cin, 480 şişe votka, 120 şişe viski ve 180 şişe rom olmak üzere toplam bin 380 kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.U. (49), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA