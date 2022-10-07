Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü

07.10.2022 16:26

Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü

YALOVA - Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kınalı Sokak'ta yeni 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi istikametinde ilerleyen 77 AAU 207 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak bir sitenin bahçesine yan şekilde düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü - Son Dakika

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