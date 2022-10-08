Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü - Son Dakika
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Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü

08.10.2022 00:57
Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü

Yalova haberi: Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kınalı Sokak'ta yeni 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi istikametinde ilerleyen 77 AAU 207 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak bir sitenin bahçesine yan şekilde düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Kınalı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova 3. sayfa haberi... Yalova'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü - Son Dakika

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