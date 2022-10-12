Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu

12.10.2022 10:08
Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu

Yalova haberine göre Yalova Valiliği 18 ekimde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı nedeniyle vatandaşların panik yaşaması hususunda duyuruda bulundu.

Yalova Valiliği 18 ekimde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı nedeniyle vatandaşların panik yaşaması hususunda duyuruda bulundu.

Yalova Valiliği'nde konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yalova ilinde Yalova İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde periyodik olarak her yıl düzenlenen deprem tatbikatı bu yıl 18 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında düzenlenecektir. Bu doğrultuda il sınırları içinde çeşitli arama kurtarma faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bilgi edinilmesi ve herhangi bir paniğe sevk olunmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - YALOVA

YORUMLAR
500
Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement