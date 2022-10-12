Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu

Yalova Valiliği 18 ekimde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı nedeniyle vatandaşların panik yaşaması hususunda duyuruda bulundu.

Yalova Valiliği'nde konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yalova ilinde Yalova İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde periyodik olarak her yıl düzenlenen deprem tatbikatı bu yıl 18 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında düzenlenecektir. Bu doğrultuda il sınırları içinde çeşitli arama kurtarma faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bilgi edinilmesi ve herhangi bir paniğe sevk olunmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - YALOVA