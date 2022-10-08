Son Dakika | Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi

08.10.2022 15:39

Son dakika haber... Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin işçilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin işçilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir firmanın işçileriyle aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 kişilik grup tersane önüne araçlarıyla gelerek beklemeye başladı. İşçilerin tersaneden çıkış yaptığı sırada araçlarında çıkan şüpheliler çalışanlara tabancayla ateş etmeye başladı.

Saldırıda yaralanan 5 tersane işçi Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dakikalarca süren silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Polis saldırı sonrasında bölgeden araçlarıyla kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı Bursa spor haberi... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı Bursa spor haberi... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı
Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement