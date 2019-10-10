Son Dakika Haberleri: Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Son Dakika Güncel Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

27 dakika önce

MARMARA Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı.

Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı, System.String[]

MARMARA Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanısıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:29 Kaynak: DHA
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