Son Dakika Haberleri: Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)
Son Dakika Güncel Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)

Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)

44 dakika önce

YALOVA YİNE SALLANDIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü.

Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2), System.String[]

YALOVA YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü. Bu depremle birlikte endişelenen bir çok kişi sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre yaşanan depremler herhangi bir yıkıma neden olmadı.


Marmara Denizi, Yalova, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
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