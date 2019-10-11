Son Dakika Haberleri: Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
Son Dakika Güncel Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)

Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)

15 dakika önce

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİYalova'da, saat 19.52'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3), System.String[]

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Yalova'da, saat 19.52'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Panik yaşayarak evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Öte yandan Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı ile hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

GECEYİ YORGANA SARILARAK GEÇİRDİLER

Geceyi Cevdet Aydın Parkı'nda yorgana sarılarak geçiren Esma Savaşçı isimli vatandaş, büyük deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir deprem olmuştu Yalova'da. Biz o depremi yaşadığımız için bu yüzden parklarda oturuyoruz. İrili ufaklı oluyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kaldığımız bina sağlam ama yine de can korkusu" dedi. Eşi Adil Savaşçı ise "Depremi tabi ki hissettik. Biz çok korktuk. Önceki depremi yaşadığımız için korktuk. Tabi ne olacağı belli değil. Valla korkumuz gidene kadar buradayız. Üşüyünce korku bitince eve gideceğiz" diye konuştu.

'TEK KATLI BİNALARA KAÇIYORLAR'

Taksici Kadir Tamer de deprem gecesi hareketlilik yaşadıklarını ve müşterilerinin yaşadıkları paniğe şahit olduklarını söyledi. Tamer, "Devamlı yolcularımızı taşıyoruz. Tek katlı binalara kaçıyorlar. Bu akşam hareketli oldu. Biz de hissediyoruz ama mecburen hizmet ediyoruz. Direksiyonda olduğumuz için fazla hissetmiyoruz ama bu üç depremi hissettim" dedi.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,


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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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