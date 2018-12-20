Yalova 4,5 ile Sallandı

Yalova 4,5 ile sallandı 17 Ağustos'u yaşayan Yalova'da deprem korkuttuYALOVA - Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yalova 4,5 ile sallandı

17 Ağustos'u yaşayan Yalova'da deprem korkuttu



YALOVA - Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 17 Ağustos Marmara Depremini yaşayan ilde korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem saatler 09: 34'ü gösterdiğinde meydana geldi. Sarsıntı oldukça net olarak hissedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşlar bir hayli korku yaşadılar. Vatandaşlar sokaklara çıkarken esnaflar da dükkanlarından dışarıya çıkarak bir süre bu şekilde beklediler.

Bu sarsıntıdan 13 dakika sonra merkez üssü yine Çınarcık ilçesi olan 2.2 şiddetindeki bir sarsıntı daha meydana geldi.

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