Yalova 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Yalova 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

7 saat önce

5 kişinin yaralandığı kaza kameradaYALOVA'da kamyonetin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YALOVA'da kamyonetin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova- Altınova arasında E-130 karayolunda meydana geldi. Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 731 plakalı kamyonet, Altınova'dan merkez yönüne giden Osman Çampınar yönetimindeki 77 AF 143 plakalı yolcu minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 yolcu ile kamyonet sürücüsü Çampınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Yalova 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
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