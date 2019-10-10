Son Dakika Haberleri: Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

56 dakika önce

Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. - YALOVA

Marmara Denizi, Deprem, Yalova, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
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