Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. - YALOVA