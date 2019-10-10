Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
56 dakika önce
Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. - YALOVA
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