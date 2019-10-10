Yalova açıklarında deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

YALOVA AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

(İHA)