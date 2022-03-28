Yalova açıklarında mayın paniği - Son Dakika
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Yalova açıklarında mayın paniği

28.03.2022 14:59

Yalova açıklarında mayın paniği Mayın zannedilen cisim şamandıra çıktı Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında deniz mayını olduğundan şüphelenilen cismin şamandıra çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

Yalova açıklarında mayın paniği

Mayın zannedilen cisim şamandıra çıktı

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında deniz mayını olduğundan şüphelenilen cismin şamandıra çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde, deniz kıyısına yakın bir cisimden şüphelenen vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Bölgede cismin deniz mayını olabileceği bilgisi gelen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede cismin tekneleri deniz açıklarında bağlamaya yarayan şamandıra olduğunu belirlendi.

Deniz mayını paniği yaşaya ilçe halkı cismin şamandıra çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

Yalova açıklarında mayın paniği
Yalova açıklarında mayın paniği
Yalova açıklarında mayın paniği

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova açıklarında mayın paniği - Son Dakika


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