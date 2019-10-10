Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
44 dakika önce
Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. - İSTANBUL
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Bakan Turhan: 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi