Son Dakika Haberleri: Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika Genel Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

11 dakika önce

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildiİSTANBUL - Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

İSTANBUL - Yalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

İstanbul, Yalova, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
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