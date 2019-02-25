Yalova AK Parti'nin Adayı Öztabak'tan 'Yalova Belediyesi'nin 12 Çöp Kamyonu İcralık' İddiası

Ak Parti'nin adayı Öztabak'tan 'Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonu icralık' iddiasıCUMHUR İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak, CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu iddia etti.

Ak Parti'nin adayı Öztabak'tan 'Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonu icralık' iddiası



CUMHUR İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak, CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu iddia etti. Bu nedenle Yalova'da çöp dağları oluştuğunu ileri süren Öztabak, "Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor" dedi.



Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Öztabak, Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu, bu nedenle kentte çöp dağları oluştuğunu iddia etti. Yusuf Ziya Öztabak, korkutucu durumun özellikle yer altı çöp konteyner sistemlerini kapsadığını belirterek, konuyla ilgili fotoğrafları paylaştı. Öztabak, "Yalova'da yaşanabilecek olan büyük rezilliklerin habercisi niteliğinde bunu düşünebiliriz. Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu durum özellikle yer altı çöp konteynerlerine kafasını sokarak üstteki çöpleri alan personelin sağlığını tehdit eder hale geldi. Bunun yanı sıra dipte kalan ve tamamı boşaltılamayan çöpler çürümeye başladığı için bölge sakinlerine de hastalık tehdidi saçıyor. Bunun dışında, dolu olan çöp konteynerlerinin yanına konulan çöplerin de uzun süre alınamaması her köşe başında çöp dağları oluşmasına sebep oluyor" diye konuştu.



'ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVE HAZIRIZ'



Kenti ve Yalovalıları bu duruma düşürmeye kimsenin hakkının olmadığını belirten Yusuf Ziya Öztabak, "Biz felaketler üzerinden siyaset yapma derdinde değiliz. Durumu acilen düzeltmek ve çöp dağlarının kent imajına zarar vermemesi için üzerimize düşen göreve hazırız. Yalovalı vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına, günlük yaşantısının sekteye uğramasına, aksayan hizmetler yüzünden yaşam kalitesinin düşürülmesine asla göz yumamayız çünkü Yalova'ya hizmetin siyaseti olmaz. Yalovalılara hizmet siyaset üstüdür" dedi.



'HACİZLER YALOVA'MIZIN GELECEĞİNE İPOTEK ANLAMINI TAŞIYOR'



Toplantıda, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise Belediye yönetiminin görevini yerine getiremediğini ileri sürerek, "Söylediği projelerin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi, milletin vergisini hizmete dönüştürmek yerine, aksine 250 milyon liraya yaklaşan bir borca dönüştürdü. Belediye personelinin maaşları da ödenememe noktasına doğru gidiyor. Belediyede hemen her gün haciz işlemi gerçekleştiriliyor. Bu hacizler aslında Belediyenin araçlarından çok, Yalova'mızın geleceğine ipotek konulması anlamını taşıyor. Tüm bu gerçekleri görerek, 31 Mart seçimlerinde işi ehline, iktidarla uyum içinde çalışacak ve hükümet olmanın gücünü Yalova'da daha çok hissettirecek olan AK Parti kadrolarına emaneti teslim etmenin zamanı geldi" diye konuştu.

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