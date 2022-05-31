Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat

31.05.2022 12:12
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat

Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Yalova UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat nefes kesti. Altınova İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında ekipler tahliye, yangın ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. - YALOVA

Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat

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Kaynak: İHA

Altınova, Tatbikat, Hisarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika
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