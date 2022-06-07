Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını uyarısı

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, vatandaşları son günlerde artan anız ve orman yangınları konusunda uyardı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, anız yangınları büyük tehlikelere neden olabileceğini ifade etti. Bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmamasını ifade eden Çavuşoğlu, anız yangınlarının tehlikesine dikkati çekti. Ateşin rüzgarın da etkisi ile hızla yayılarak çevreye, doğal yaşamdaki canlılara zarar verdiğini ve hava kirliliğine neden olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz sıcaklarının gelmesiyle anız yangınları tehlikesi başladı. Anız yangınları henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit etmektedir. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgarla dağıtılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Evrensel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." - YALOVA