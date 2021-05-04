Altınova sahilinde "deniz salyası" nedeniyle beyaz tabaka oluştu - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesi sahilinde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan deniz salyası Marmara Deniz'inde etkisini artırmaya devam ediyor.

Son olarak Altınova'ya bağlı Tavşanlı beldesi sahilinde oluşan deniz salyası, kameralara yansıdı.

Daha önce il merkezi sahilinde de görülmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce deniz salyası numuneleri alınarak inceleme yapılmıştı.

Deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan durumun bir süre sonra normale dönmesinin beklendiği açıklanmıştı.