Son Dakika Haberleri: Yalova Amatör Evi 5 Mart'ta Açılıyor

Yalova Amatör Evi 5 Mart'ta Açılıyor

41 dakika önce

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, amatör spor kulübü başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Yalova Amatör Evi 5 Mart'ta Açılıyor, System.String[]
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, amatör spor kulübü başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Salman'ın yanı sıra Amatör Spor Kulübü Başkanı Tamer Erbul, futbol camiasının başkan ve yöneticileri ile dernek başkanları katıldı. Vefa Salman, dernek başkanları ve yöneticileriyle yaptığı görüşmede müjdeyi vererek 5 Mart'ta Amatör Evi'nin resmi açılışının yapılacağını bildirdi. Gelinen nokta hakkında bilgi veren Başkan Vefa Salman, "Şehrimizde faaliyet gösteren amatör sporla ilgilenen kulüplerimizi tek çatı altında toplamak ve ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla inşasına başladığımız Amatör Evi'nde sona geldik. İnşaatının büyük aşaması tamamlanan projemiz içerisinde Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Yalova Şubesi, İl Hakem Kurulu, TFFHGD Yalova Şubesi, Saha Komiserleri Derneği, Yalova Futbol İl Tertip Komitesi, sicil, lisans, sporcu sağlık merkezi, spor müzesi ve fitness salonu bulunacak. Hizmetin spor adına Türkiye'ye örnek modellerinden biri olacak projemiz için şimdiden müjdeyi vermek istiyorum. Binamız 5 Mart'ta Yalovalıların hizmetine açılacak. Amatör spor kulüplerine maddi manevi elimizden ne geldiyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

Futbol, Vefa Salman, Yalova, Spor
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