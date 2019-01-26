Yalova Araç Kiralamacılar dernek Başkanı Murat Kalaycı Yalova ilinde yapmış olduğuziyaretlerindeEğitimciler Birliği Sendikasını unutmadık diyerek (Eğitim-Bir-Sen) Başkanı Uğur Hakan Tan'a konuk oldu.Oto kiralama sektörünün faaliyetlerini ele alan kalaycı, Uğur Hakan Tan ile eğitim sistemi, eğitimcilerin gündemi hakkında sohbet ettiğini dile getirdi.

EĞİTİM-BİR-SEN BAŞKANI UĞUR HAKAN TAN

Yalova Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı'ya ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği öğrenildi

Yalova Araç Kiralamacılar dernek Başkanı Murat Kalaycı Uğur Hakan Tan'la Yaptığımız sohbetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kalaycı eğitim-bir-sen başkanı Uğur Hakan Tan'ın uzun zamandır çalışmalarını takip etmekteyiz, başkanımız Uğur Hakan Tan'ın Çalışmaları taktire şayan diyen kalaycı bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi şahsıma ve derneğimize göstermiş olduğu konukseverliğinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ederim dedi.