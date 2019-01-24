Yalova Araç Kiralamacılar Dernek Başkanı, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'nun Konuğu Oldu

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun; "Dernek Başkanı murat kalaycı'ya calışmalarında başarılar dileyerek Yalova'da oto kiralama camiasının birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla çıktığınız bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Elbette ki bu birleşmeden güç ve huzur doğacaktır. Oto kiralama sektöründe faaliyet gösteren mensuplarına hizmet alanı genişleyecektir." dedi.

Dernek çalışmaları hakkında İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun'abilgiler veren Kalaycı; " Sayın Milli Eğitim Müdürüm yeni kurulmuş olan derneğimiz için hayırlı olsun dileğinde bulunarakbizlerionurlandırdı. Neticesinde sektörümüzün güzel bir birliktelik ortaya koyduk ve tüm Türkiye'ye örnek olduk İnşallah ilimizde oto kiralama alanında yalova halkı olmak üzere tüm kamu alanına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun ise kalaycı'nın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Derneğin yönetim kuruluna başarılar dileyen Tosun tüm üyelere selam gönderdiği öğrenildi.

İyi niyet ve temennilerin ardından fotoğraf çekimleri ile ziyaret sonlandı.