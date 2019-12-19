Yalova Arap sermayesine talip - Son Dakika
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Yalova Arap sermayesine talip

6 saat önce

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, Arap sermaye gruplarını Yalova'ya çekecek bir planlama içerisinde olduklarını dile getirdi.

Yalova Arap sermayesine talip, System.String[]

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, Arap sermaye gruplarını Yalova'ya çekecek bir planlama içerisinde olduklarını dile getirdi.


YTSO, Arap sermaye grupları ile önümüzdeki süreçte bazı toplantılar yapmaya hazırlanıyor. Arap sermayedarlara Yalova'da mülk almak yerine üretime yönelik yatırım yapmanın avantajları anlatılacak. İlin 3 büyük metropolün ortasında bulunmasının Yalova'ya ne denli bir cazibe merkezine dönüştürdüğüne de vurgu yapılacak. Konuyla ilgili bilgi veren YTSO Başkanı Tahsin Becan, "YTSO'ya kayıtlı yabancı yatırımcılar var. Bunlarla bir araya gelip toplantılar yapacağız. Yalova'da Arapların ev, arsa alarak yatırım yapmalarını istemiyoruz. Arap sermayesinin Yalova'da istihdama ve üretime yönelik bir yatırıma yönlendirilmesinden yanayız. Biz yapacağımız toplantılarla ve buluşmalarla onlara Yalova'nın avantajlarını anlatacağız. Onları hedeflediğimiz bu üretim ve istihdam çizgisine çekmeye uğraşacağız. Yalova'da bu tip yatırım yapmak isteyen büyük sermayeli Arap yatırımcılar da var. Onlar da bugün güvenebileceği, ayakları üzerinde duran tek Müslüman ülkenin Türkiye olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla güvenli bir ortamda yatırım yapmak arayışındalar. Bugün Antalya, İzmir'e gidin İngiliz, Rus ve Almanlar vardır. Onları çıkartın orada turizm biter. Yalova'dan da Arapları alın il ekonomisi ciddi darbe yer. O nedenle Arap sermayesini buraya çekecek adımlar atacağız" dedi. - YALOVA

Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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