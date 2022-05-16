Yalova Armutlu'da çifte infaz - Son Dakika
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Yalova Armutlu'da çifte infaz

16.05.2022 19:26
Yalova Armutlu'da çifte infaz

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda biri akaryakıt istasyonu sahibi diğeri de kuyumcu olduğu öğrenilen 2 kişi ölü olarak bulundu.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda biri akaryakıt istasyonu sahibi diğeri de kuyumcu olduğu öğrenilen 2 kişi ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Armutlu'ya bağlı Selimiye ve Hayriye köyü arasındaki ağaçlık alanda 2 kişinin cansız bedenini fark eden köylüler duruma jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların öldürüldüğünü tespit etti. Cinayete kurban giden şahısların kimliklerinin ise Ömer Sevgi ve Yaşar Eti olduğu tespit edildi. İki kişinin cenazeleri Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının ilk incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığının olayla ilgili soruşturması sürerken şahıslardan Ömer Sevgi'nin Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenildi. Yaşar Eti'nin ise İstanbul'da akaryakıt istasyonu bulunduğu ileri sürüldü.

(Hurşit Topal/İHA)

Yalova Armutlu'da çifte infaz
Yalova Armutlu'da çifte infaz

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Armutlu'da çifte infaz - Son Dakika


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