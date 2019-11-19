Yalova barajı alarm veriyor

HAVA sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması nedeni ile barajda su seviyesinin azaldığını dile getiren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, yaptıkları ortak açıklamada 2 aylık su kaldığını belirterek, tasarruf çağrısında bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, ortak bir açıklama yayınlayarak su kullanımı konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmesi ve yağış olmaması nedeniyle su sıkıntının baş göstermemesi adına vatandaşları tasarruflu olmaya davet eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, aksi takdirde su kısıntısı yapılmak zorunda kalınabileceğinin altını çizdi.

'2 AYLIK SU KALDI'

Daha önce 2014 yılında yaşanan sıkıntıların hatırlatıldığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"2014 yılında benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış, ilave kuyular açarak ve ne yazık ki su kesintileri yapılarak sorun aşılmaya çalışılmıştı. Hava şartları mevsim normallerine göre gitmiyor. Yağış rejiminin değişmesi nedeniyle barajdaki su seviyesi her geçen gün düşmekte. Bugün itibariyle barajımızdaki su seviyesi yüzde 29'da. Bu da yaklaşık 2 aylık suyumuz var anlamına geliyor. O nedenle vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gereksiz su kullanımı yapmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi takdirde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz."