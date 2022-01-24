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Yalova Barosu'ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Yalova Barosu'ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu

24.01.2022 12:15
Yalova Barosu'ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu

Yalova Barosu Başkanı Elif Turnacı Çavuş tarafından İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı ve Avukatlık Kanununa aykırı olarak şehirde faaliyet gösteren danışmanlık şirketi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yalova Barosu Başkanı Elif Turnacı Çavuş tarafından İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı ve Avukatlık Kanununa aykırı olarak şehirde faaliyet gösteren danışmanlık şirketi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yalova'daki devre mülk sahiplerini arayarak paralarını geri alma vaadi veren danışmanlık şirketiyle ilgili Yalova Barosu harekete geçti. Danışmanlık şirketi, devre mülk sahiplerine kendi avukatlarına vekalet vermelerini, böylece paralarını geri alacaklarını vaat etti. Devre mülk sahiplerinin mağdur edildiği bilgisine ulaşan Yalova Barosu adına Başkan Elif Turnacı Çavuş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili barodan yapılan açıklamada, "Baromuza gelen ihbarlar neticesinde yönetim kurulu üyelerimiz Av. Dilek Doğru, Av. Suna Ekinci ve Av. Yakup Taşcı tarafından yapılan tespitler sonucunda ilimizde Avukatlık Kanunu ve TCK'ya aykırı olarak hukuki faaliyette bulunduğu belirlenen danışmanlık şirketi ve ilgilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na baromuz adına Baro Başkanımız Av. Elif Turnacı Çavuş tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - YALOVA

Yalova Barosu'ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu

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Yalova Barosu, Yalova, İzmir, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Barosu'ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova Barosu'ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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