Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan kareleri inceleyen Tutuk, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Haliç'te gökkuşağı", spor kategorisinde de Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" isimli fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Tutuk, "Haber kategorisindeki fotoğrafı çok beğenmiştim. Yaşam kategorisinde ise Haliç'teki gökkuşağı ilgimi çekti. Sporda da beğendiğim kare benim için etkileyiciydi, bir Fenerbahçeli olarak alkışlıyorum. Fotoğraflara tek tek baktım. 2020 yılı belki biraz karamsar geçti ama bütün yıl gözümün önünden geçmiş oldu. Ben seçimlerimi yaptım, en güzel olan fotoğraflar kazansın diyorum." ifadelerini kullandı.